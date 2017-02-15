Торги на Московской бирже закрылись в красной зоне ММВБ 2137,08; РТС 1172,59

Торговая среда на Московской бирже закрылась в красной зоне. Индекс ММВБ опустился на 0,21% к отметке 2137,08 пунктов; индекс РТС – на 0,12% к отметке 1172,59 пунктов.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что рубль/доллар и индекс ММВБ сделали крюк. Доллар нащупал дно (около 56,5 рублей), а потом вернулся к отметке 57,5 рублей. По оценке аналитика, рубль постарается ограничить этот коридор 57-59 рублями. Индекс ММВБ ушел вверх после корректировки к отметке 2140 пунктов. Однако о восходящем тренде можно будет говорить только в случае новой стабилизации рубля, отмечает Соснова.