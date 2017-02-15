Ученые: Ген облысения у мужчин передается через женщин Через Х-хромосому

Исследователи Эдинбургского университета выяснили причины облысения у мужчин. Полный текст исследования опубликован в среду.

Исследователи обработали информацию от 52 тыс. человек, которые стали участниками эксперимента. Ученым удалось выявить 287 групп генов, которые влияют на облысение у мужчин.

Результаты исследования позволили ученым сделать вывод о том, что большая часть генов, «отвечающих» за облысение, хранятся в Х-хромосоме. Оказалось, что в материнской Х-хромосоме находится ген, который связан с выработкой тестостерона, который провоцирует облысение. Исследователи предполагают, что эта информация поможет эффективнее бороться с проблемой мужского облысения. Ранее ученым было известно только о нескольких местоположениях генов, связанных с облысением.