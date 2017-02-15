Арбитраж встал на сторону УФАС Петербурга в споре с комитетом по печати Он не имел права заключать контракты с ГЦРР без проведения торгов

Арбитражный суд Северо-Западного округа встал на сторону Управления федеральной антимонопольной службы Петербурга в противостоянии против комитета по печати. Об этом в среду сообщили в УФАС.

Суд признал решения УФАС законными. Комитет по печати не имел права заключать контракты с ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) без проведения конкурса.

Напомним, в 2016 году ГЦРР получил контракты на украшение города к четырем праздникам. Это День Победы, День города, «Алые паруса» и День ВМФ. Общая стоимость тендеров составила почти 30 млн рублей. Председатель комитета по печати Константин Сухенко получил штраф в размере 50 тыс. рублей и оплатил его. Комитет пытался оспорить решение, но проиграл суды в трех инстанциях.