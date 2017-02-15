Сотрудники МЧС нашли обломки пропавшего на Алтае вертолета Вертолет пропал 12 февраля

Сотрудники МЧС обнаружили обломки вертолета, пропавшего в районе Телецого озера на Алтае. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике Алтай.

В ведомстве сообщили, что четыре чехла от винтов и двигателя гласного цвета, а также элементы крепежа были обнаружены в 16 км к югу от кордона Кокши.

Вертолет пропал над Телецким озером 12 февраля. На его борту находились пять человек. В понедельник в районе исчезновения воздушного судна обнаружили тело женщины. Следственные органы Западно- Сибирского следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело.