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15.02.17 / 13:55 Новости / Россия и мир

Сотрудники МЧС нашли обломки пропавшего на Алтае вертолета

Вертолет пропал 12 февраля

мчс ulgov.ruСотрудники МЧС обнаружили обломки вертолета, пропавшего в районе Телецого озера на Алтае. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике Алтай.

В ведомстве сообщили, что четыре чехла от винтов и двигателя гласного цвета, а также элементы крепежа были обнаружены в 16 км к югу от кордона Кокши.

Вертолет пропал над Телецким озером 12 февраля. На его борту находились пять человек. В понедельник в районе исчезновения воздушного судна обнаружили тело женщины. Следственные органы Западно- Сибирского следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело.

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