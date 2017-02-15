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15.02.17 / 15:45 Новости / Россия и мир

Водку «Русский Стандарт» начнут продавать в Исландии

Продажами займется Haugen-Gruppen

Фото: sostav.ru русский стандарт

Фото: sostav.ru

Водка «Русский стандарт» выходит на рынок Исландии. Об этом в российской компании заявили в среду.

Бренд успешно прошел этап обязательных пробных продаж в регулируемых государством торговых сетях. Организацией продаж займется европейский импортер вин и спиртных напитков Haugen-Gruppen. «Мы в восторге от того, что представляем в нашем портфеле еще одного глобального игрока алкогольного рынка», — сообщил Биркир Гудмундссон, управляющий директор Haugen-Gruppen. Он отметил «очень позитивную» реакцию рынка на российскую продукцию.

Сообщается, что компания планирует закрепить свои позиции на рынке в 2017 году. В частности, «Русский Стандарт Водка» намерена увеличить узнаваемость бренда и обеспечить продажи в ресторанах, барах и отелях.

Добавим, по данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) в 2016 году экспорт водки из России увеличился на 14% по сравнению с 2015 годом. Крупнейшими рынками реализации стали Германия, Украина, Великобритания, США и Латвия.

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