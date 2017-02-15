ВТБ купит 3,5 тонны золота у прииска Соловьёвский в Амурской области В банке прииск назвали "надежным партнером"

Банк ВТБ подписал с ОАО «Прииск Соловьёвский» в Амурской области договор о покупке 3,5 тонн золота. Об этом в банке сообщили в среду.

«С прииском Соловьёвский нас связывают давние партнерские отношения, это надежный клиент, динамичная компания с хорошей перспективой. Мы планируем поддерживать программы дальнейшего развития предприятия», — отметила директор операционного офиса ВТБ в Благовещенске Юлия Тищенко. Она добавила, что банк занимает прочные позиции на рынке золота.

Генеральный директор ОАО «Прииск Соловьёвский» Федор Сидоров отметил выгодные условия, которые предоставляет предприятию банк. По словам Сидорова, в ближайшие 15-20 лет прииску «есть с чем работать». «Мы уже создали 500 новых рабочих мест, построили вахтовый поселок, ЛЭП, нефтехранилище, а также объекты социальной инфраструктуры», — рассказал он.

Добавим, в состав ОАО «Прииск Соловьевский» входит пять золотодобывающих карьеров. Запас сырьевой базы рассыпного золота составляет 20 тонн. Отмечается, что предприятие намерено нарастить запасы.