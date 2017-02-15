Все новости

15.02.17 / 12:58 Новости / Политика / Россия и мир

«Яблоко» примет решение об участии в выборах губернатора Карелии после назначения врио главы региона

Но «губернаторы мало что решают»

"Яблоко" губернатор Карелии

Фото АБН

Партия «Яблоко» ждет назначения временно исполняющего обязанности губернатора республики Карелия для того, чтобы принять решение о выдвижении своих кандидатов на губернаторские выборы в регионе. Об этом АБН во вторник рассказала председатель партии Эмилия Слабунова.

«Мы сможем оценить ситуацию после того, как будет назначен врио. В сложившейся политической системе губернаторы мало что решают, они являются верными системоохранителями. Поэтому ждать, что главе региона позволят что-то изменить, не приходится. Вопрос о том, каким образом партия будет принимать участие в выборах, нужно решать на пересечении целого ряда условий», — отметила Слабунова.

На вопрос о своем возможном выдвижении на губернаторских выборах председатель «Яблока» ответила, что это будет зависеть от решения партии. «Я избрана на должность председателя и эту работу я тоже должна выполнять», — добавила собеседница АБН.

Напомним, в среду губернатор Карелии Александр Худилайнен объявил о намерении досрочно сложить полномочия. Свое решение он объяснил необходимость «дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии». Худилайнен занимал пост главы Карелии с мая 2012 году.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017