«Яблоко» примет решение об участии в выборах губернатора Карелии после назначения врио главы региона Но «губернаторы мало что решают»

Партия «Яблоко» ждет назначения временно исполняющего обязанности губернатора республики Карелия для того, чтобы принять решение о выдвижении своих кандидатов на губернаторские выборы в регионе. Об этом АБН во вторник рассказала председатель партии Эмилия Слабунова.

«Мы сможем оценить ситуацию после того, как будет назначен врио. В сложившейся политической системе губернаторы мало что решают, они являются верными системоохранителями. Поэтому ждать, что главе региона позволят что-то изменить, не приходится. Вопрос о том, каким образом партия будет принимать участие в выборах, нужно решать на пересечении целого ряда условий», — отметила Слабунова.

На вопрос о своем возможном выдвижении на губернаторских выборах председатель «Яблока» ответила, что это будет зависеть от решения партии. «Я избрана на должность председателя и эту работу я тоже должна выполнять», — добавила собеседница АБН.

Напомним, в среду губернатор Карелии Александр Худилайнен объявил о намерении досрочно сложить полномочия. Свое решение он объяснил необходимость «дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии». Худилайнен занимал пост главы Карелии с мая 2012 году.