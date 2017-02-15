В Конгресс США внесли законопроект о вето на снятие санкций с России

Законопроект, который который позволит наложить вето на возможное смягчение антироссийских санкций президентом Дональдом Трампом, внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает в среду Financial Times.
«Это серьезный вопрос национальной безопасности», — сказал демократ Стени Хойер. Он выразил надежду, что законопроект поддержат конгрессмены обеих палат.
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Напомним, в начале февраля аналогичный документ был внесен в Сенат США. Авторы законопроекты предлагали запретить Белому дому смягчать санкции против РФ, не предоставив детального обоснования такого решения сенаторам. Днем позже официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США не намерены смягчать ограничения, пока Крым остается в составе России.
Реплики
Грамодянам для понимания. Кто-нибудь задумывался, а что за санкции введены против России? 1. Персональные санкции, Санкции направленные против окружения Путина. Путину очень выгодно держать свое окружение в кулаке. Санкции против них не позволяют им вывозить капиталы из страны и въезжать в Западные страны. Чиновники, даже если своруют, то воспользоваться капиталами смогут только внутри России, то есть тратить деньги, вкладывая исключительно в Россию. 2. Технологические санкции. Санкции направлены на ограничения продажи технологического оборудования и технологий в Россию. Путину выгодно, чтобы не отдавать ренту за технологии Западным странам, а в конкурсных проектах ограничится исключительно российскими разработчиками и предприятиями. Т.е. вроде ВТО ограничения, свободный рынок, но сами западные страны лишают себя возможности конкурировать с российскими, более слабыми в возможностях предприятиями.3. Кредитно-инвестиционные санкции. Санкции, которые не позволяют банкам и инвестиционно-кредитным компаниям вкладывать деньги в российские предприятия. Путин накопил пол триллиона валютных средств в фондах, а совокупный объем инвестиций не превышал 170 млрд.$, долгосрочных инвестиций Россия добивалась 25 лет, но так и не добилась. Инвестиции и кредиты в Россию поступали под завышенную ставку рентабельности, т.е. %% прибыли от вложений был сориентирован под ставку как минимум ставки рефинансирования 12%. Сама же Россия вкладывала деньги пол 2-3 % в западных компаниях, банках и ценных бумагах, а также размещала в оффшорах средства под 2-3 %. К примеру Россия купила в текущем году ценных бумаг США на 108 млрд. $ под 2,5% годовых. В общей сложности вывоз капитала составлял 217 млрд.$ в год. Путин просто решил остановить данный негативный процесс, и ограничить российские компании в вывозе капитала. Взаимный инвестиционно-кредитный механизм работал не в пользу России. Но Россия обязалась придерживаться системы свободного обращения капитала, и нет иного способа, чтобы приостановить данный процесс.
Про контрсанкции и писать не буду, Путина убьют, если он их попытается остановить.
Что должен сделать Путин, — добиться скрыто, сохранить данную санкционную войну.