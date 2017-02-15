В Конгресс США внесли законопроект о вето на снятие санкций с России Для смягчения санкций может потребоваться согласие конгрессменов

Законопроект, который который позволит наложить вето на возможное смягчение антироссийских санкций президентом Дональдом Трампом, внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает в среду Financial Times.

«Это серьезный вопрос национальной безопасности», — сказал демократ Стени Хойер. Он выразил надежду, что законопроект поддержат конгрессмены обеих палат.

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Напомним, в начале февраля аналогичный документ был внесен в Сенат США. Авторы законопроекты предлагали запретить Белому дому смягчать санкции против РФ, не предоставив детального обоснования такого решения сенаторам. Днем позже официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США не намерены смягчать ограничения, пока Крым остается в составе России.