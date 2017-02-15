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15.02.17 / 14:15 Новости / Россия и мир

Мосгордума поддержала закон об ограничении продажи и использовании вейпов

Документ приняли единогласно

вейпДепутаты Мосгордумы поддержали проект федерального закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака». Соответствующее заседание Мосгордумы  прошло в среду.

Документ предполагает, в частности, запрет на использование вейпов в общественных местах, а также на рекламу соответствующих устройств и испарительных смесей. Продажу вейпов и смесей несовершеннолетним также предлагается запретить. Законопроект был принят единогласно.

Напомним, о том, что Мосгордума намерена внести в Госдуму законопроект о регулировании продажи и использования электронных испарителей стало известно 9 января. Автором проекта стал спикер Мосгордумы  Алексей Шапошников. По его словам, вейпинг лоббируют табачные компании. Ранее в Минздраве заявляли, что электронные испарители могут быть опасны для здоровья.

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