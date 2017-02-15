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15.02.17 / 17:18 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге построят ЖК «Лирика» к III кварталу 2017 года

Сосредоточатся на создании условий для проживания семей с детьми

ЖК "Лирика"В Петербурге построят жилой комплекс «Лирика» к III кварталу 2017 года. Об этом в среду сообщили в строительной компании BI Group, передает корреспондент АБН.

Как сообщили представители застройщика, здание построят на Московском проспекте, недалеко от метро «Фрунзенская». Общая площадь комплекса составит порядка 92 тыс. кв. м, высота здания не превысит 17 этажей. Как отметили в BI Group, объем инвестиций в проект превысил 4 млрд рублей. В компании также сообщили, что здание рассчитано на 777 квартир, а застройщик сосредоточится на создании комфортных условий для проживания семей с детьми.

Напомним, на территории бывшего завода «Петмол» к 2019 году возведут жилой комплекс «Promenade». Он будет состоять из шести корпусов высотой до 17 этажей, общая площадь составит 72 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций составит порядка 3,8 млрд рублей.

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