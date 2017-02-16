Портфель ГК «Балтийский лизинг» в 2016 году вырос на 11% год к году А объем нового бизнеса – на 23,2%

Лизинговый портфель ГК «Балтийский лизинг» в 2016 году вырос на 11% год к году. Об этом в компании сообщили в четверг.

Темпы роста нового бизнеса составили 23,2% год к году. Объем нового бизнеса составил 23,9 млрд рублей. В структуре нового бизнеса ГК «Балтийский лизинг» преобладают сегменты легковых автомобилей (31,1%), грузового автотранспорта (32,1%), сельскохозяйственной техники (9,1%), строительной и строительно-дорожной техники (8,8%).

Лизинговый портфель по итогам прошедшего года равен 32,8 млрд. рублей. В 2016 году группа компаний заключила более 9,9 тыс. лизинговых сделок.

Агентство «Эксперт РА» по итогам 2016 года поставила «Балтийский лизинг» на седьмое место в топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса. Таким образом, компания замыкает тройку лидеров рынка среди негосударственных лизинговых компаний.

«Балтийский лизинг» образован в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники. Работает в 63 субъектах РФ.