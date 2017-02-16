«Локомотив» может подписать Бассогога до конца февраля – Источник Футболиста признали лучшим игроком Кубка Африки

«Локомотив» может приобрести полузащитника Бассогога до конца зимнего трансферного окна. Об этом АБН в четверг рассказал источник, близкий к руководству московского футбольного клуба.

По его информации, сумма перехода игрока датского «Ольборга» может превысить 7 млн евро. Бассогог становился лучшим футболистом Кубка Африканских наций в 2017 году.

Отметим, «Локомотив» в это межсезонье вернул футболистов Коченкова и Макарова из аренды, а также подписал Фарфана, Маргасов и Денисова. Команду покинули Самедов, Хенти и Шишкин. В текущей турнирной таблице московский клуб расположился на 10 месте.