СМИ: Беларусь впервые закупила нефть у Ирана Из-за ограничения поставок из России

Белорусская компания «Белойл» заключила контракт о закупке 80 тыс. тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Об этом сообщает в четверг Reuters со ссылкой на источники.

По информации агенства, загрузка танкеров может начаться в районе 20 февраля. Отмечается, что Беларусь и Иран впервые заключили сделку по поставкам нефти.

Компании не прокомментировали сделку и не пояснили, как именно будет осуществляться транзит. Предполагается, что нефть сначала будет доставлена в порт Одесса в Черном море либо Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Беларусь.

Напомним, Лукашенко дал правительству республики поручение искать альтернативные источники нефти на фоне ограничения поставок из России. На протяжении всего прошлого года Беларусь вела с Россией переговоры о снижении цены на газ. С июля Россия более чем на треть сократила поставки нефти в соседнюю республику.