Все новости

16.02.17 / 13:16 Новости / Россия и мир

На диспансеризацию сотрудников Минфина потратят более 19 млн рублей

Диспансеризацию пройдут 1,29 тыс. человек.

МинфинНа диспансеризацию государственных гражданских служащих Министерства финансов России потратят 19,015 млн рублей. Информация об этом в четверг была размещена на портале госзакупок.

Контракт с исполнителем будет действовать до 31 декабря текущего года. Исполнитель, в частности, должен оказывать услуги, предусмотренные контрактом, в служебное время заказчика, кроме того ему предстоит разработать несколько маршрутов посещения специалистов для разных потоков. Планируется, что диспансеризацию пройдут 1,29 тыс. человек.

Подавать заявки на участие в торгах можно с 20 февраля. Дата окончания подачи заявок — 13 марта. В этот же день планируется подвести итоги торгов.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017