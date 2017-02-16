На диспансеризацию сотрудников Минфина потратят более 19 млн рублей Диспансеризацию пройдут 1,29 тыс. человек.

На диспансеризацию государственных гражданских служащих Министерства финансов России потратят 19,015 млн рублей. Информация об этом в четверг была размещена на портале госзакупок.

Контракт с исполнителем будет действовать до 31 декабря текущего года. Исполнитель, в частности, должен оказывать услуги, предусмотренные контрактом, в служебное время заказчика, кроме того ему предстоит разработать несколько маршрутов посещения специалистов для разных потоков. Планируется, что диспансеризацию пройдут 1,29 тыс. человек.

Подавать заявки на участие в торгах можно с 20 февраля. Дата окончания подачи заявок — 13 марта. В этот же день планируется подвести итоги торгов.