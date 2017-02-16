Шушкевич поддержал мнение большинства россиян о введении визового режима с Беларусью «Сколько можно терпеть этого мракобеса»

Бывший председатель парламента Беларуси Станислав Шушкевич поддержал мнение 78% россиян о введении визового режима. Об этом в четверг он заявил АБН.

Шушкевич пояснил, что желание ввести визовый режим между Беларусью и Россией связано с деятельностью президента Александра Лукашенко. «Ну конечно, сколько можно терпеть этого мракобеса», — сказал экс-глава республики.

«Схема здесь очень проста – российское руководство позволяло творить Лукашенко что угодно. Безобразничать здесь, «подкармливала» его, политически поддерживала, оправдывала фальсификацию выборов. И «достукалась» до того, что «распоясался Лукашенко до мракобесия». А для чего «подкармливали»? Потому что проще иметь дело с одним Лукашенко, чем с нормальным парламентом, нормальным правительством, с нормальным государством.

Бывший глава Беларуси заметил, что Россия пытается исправить текущее положение. По его мнению, есть много способов «поставить Лукашенко на место».

«Заставить его (Лукашенко – АБН) нормально платить за газ, за нефть. Политическая поддержка режима налицо, и она ослабляет экономику Беларуси. Белорусы «благодаря» Лукашенко становятся попрошайками, а они могут работать, зарабатывать и обеспечивать свою жизнь. Они лучше, образованнее и дисциплинированнее, чем их ближайшие соседи. И поэтому это надо использовать.

Лукашенко никогда ничего толкового не делал, поэтому всех и настраивает на отношения. Надо кончать его поддерживать политически. Будут в Беларуси нормальные выборы – и все здесь нормализуется. И дружественных отношений с Россией никто не испортит» — сказал Шушкевич.

Он добавил, что белорусы положительно относятся к России. И русофобов в стране почти нет.

«В Беларуси практически нет русофобов. Большинство белорусов любят и уважают россиян, в первую очередь, русских. Поэтому надо это использовать. А заигрывать с таким нелегитимным президентом хватит», — сказал экс-председатель белорусского парламента.

Отметим, ранее в четверг ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому введение визового режима между Россией и Беларусью поддерживают 78% россиян. При этом 40% опрошенных назвали республику дружественным государством, а 35% — торговым и экономическим партнером. Порядка 4% жителей РФ считают Минск политическим соперником и конкурентом, 3% — вероятным противником.