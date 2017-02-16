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16.02.17 / 17:01 Новости / Россия и мир / Экономика

Экспорт золота из России снизился на 43% в 2016 году

Доля экспорта упала до 7,6%

ЗолотодобычаЭкспорт золота из России в 2016 году снизился на 43% до 22,4 тонны. Об этом сообщает в четверг «Интерфакс» со ссылкой на данные Пробирной палаты, которая осуществляет госконтроль при вывозе из РФ драгметаллов и драгкамней.

Отмечается, что уровень производства практически не изменился. При этом в 2015 году было экспортировано 39,4 тонны золота. Таким образом, если в 2015 году на экспорт ушло около 14% всего произведенного в стране золота, то в 2016 году доля экспорта упала до 7,6%.

Основным покупателем золота на внутреннем рынке остается Центробанк. При этом Гохран, объем закупок которого ограничен бюджетным лимитом на пополнение госфонда драгметаллов и драгкамней, в 2016 году золото практически не приобретал. В 2015 году он закупил не более 4 тонн.

Напомним, в январе было продано золоторудное месторождение Сухой Лог. Новым владельцем стало совместное предприятие «Полюса» и корпорации «Ростех» «СЛ Золото». Покупка обошлась предприятию в 9,406 млрд рублей.

По материалам: interfax.ru
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