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16.02.17 / 18:43 Новости / Россия и мир

«Силовые машины» могут заняться модернизацией уругвайских ГЭС — Путин

Москва предложила Монтевидео рассмотреть возможность закупок Sukhoi Superjet

Путин и ВасексРоссийская компания «Силовые машины» может заняться модернизацией гидроэлектростанций в Уругвае. Это предложение обсуждалось в четверг на переговорах президента России Владимира Путина и президента Уругвая Табаре Васекса.

«Были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в сфере энергетики, в частности, такие компании как «Газпром», «Силовые машины» могли бы принять участие в модернизации уругвайских гидроэлектростанций и в поставках необходимого сырья», — сказал Путин. Он добавил, что Москва также предложила Уругваю рассмотреть возможность поставок самолетов Sukhoi Superjet.

Встреча президентов прошла в Москве в четверг. Путин и Васкес обсудили двустороннее сотрудничество. По итогам встрече был подписан ряд документов.

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