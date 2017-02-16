«Силовые машины» могут заняться модернизацией уругвайских ГЭС — Путин Москва предложила Монтевидео рассмотреть возможность закупок Sukhoi Superjet

Российская компания «Силовые машины» может заняться модернизацией гидроэлектростанций в Уругвае. Это предложение обсуждалось в четверг на переговорах президента России Владимира Путина и президента Уругвая Табаре Васекса.

«Были обсуждены перспективы реализации совместных проектов в сфере энергетики, в частности, такие компании как «Газпром», «Силовые машины» могли бы принять участие в модернизации уругвайских гидроэлектростанций и в поставках необходимого сырья», — сказал Путин. Он добавил, что Москва также предложила Уругваю рассмотреть возможность поставок самолетов Sukhoi Superjet.

Встреча президентов прошла в Москве в четверг. Путин и Васкес обсудили двустороннее сотрудничество. По итогам встрече был подписан ряд документов.