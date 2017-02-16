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16.02.17 / 17:52 Новости / Россия и мир / Экономика

«Газпром» намерен прекратить участие в белорусском «Газпром трансгаз Запад»

Решение будет принято 27 февраля

газпром нефть газпромСовет директоров «Газпрома» обсудит возможность прекращения участия компании в зарегистрированном в Минске предприятии «Газпром трансгаз Запад». Это следует из повестки к заседанию совета, опубликованной в четверг.

Как сказано в сообщении, вопрос включен в повестку заседания, которое состоится 27 февраля 2017 года. Обсуждение пройдет в форме заочного голосования.

Добавим, компания «Газпром трансгаз Запад» была создана в 2010 году. С 4 ноября 2010 года «Газпром» владеет 100% уставного капитала. Предприятие существует в форме иностранного частного производственного унитарного предприятия.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская сторона настаивает на погашении Беларусью долгов за газ в полном объеме. Он добавил, что стороны продолжают вести переговоры.

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