Все новости

16.02.17 / 17:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Глава банка Intesa рассказал о попытках дискредитации сделки с «Роснефтью»

В финансировании сделки заинтересованы еще 14 банков

Фото АБН intesa

Фото АБН

Сделку по финансированию приватизации 19,5% акций «Роснефти», организатором синдицированного кредита для которой выступил «Банка Интеза», подверглась дискредитационной кампании. Об этом глава совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико заявил в интервью RNS.

«Идет кампания дискредитации против этой сделки — непонятно почему. Думаю, много кто хотел провести эту сделку, это очень привлекательная сделка. (…) Я откровенно вам говорю: никакой интриги нет, сделка очень транспарентная, естественно, сложная, комплексная. Но все комплаенс мы прошли — европейский, американский, итальянский комплаенс, в том числе наше правительство», — сказал он.

Фаллико уточнил, что Газпромбанк не размещал средства в Intesa Sanpaolo, чтобы финансировать сделку, а информацию об этом назвал «ложью». По его словам, интерес к сделке с «Роснефтью» проявили 14 банков.

Напомним, в декабре 2016 года глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил о продаже 19,5% акций компании. Пакет приобрели консорциум трейдера Glencore и суверенного инвестфонда Катара за  €10,2 млрд.

По материалам: rns.online
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017