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16.02.17 / 16:58 Новости / Россия и мир

«Живой журнал» возглавил бывший главред российского Playboy

Он сменил Василия Гулина

Фото: Sostav.ru

Фото: Sostav.ru

Новым главным редактором «Живого журнала» стал бывший главред российского Playboy Алексей Королев. Об этом сообщили в «Живом журнале» в четверг.

Королев будет отвечать «а формирование главной страницы LiveJournal.com и поиск лучшего контента в блогосфере». На посту главреда «Живого журнала» он сменил Василия Гулина.

Василин Гулин был главредом «Живого журнала» с январе прошлого года. Алексей Коралев работает в медиа с 1993 года. В частности, он был главным редактором журнала «Аэрофлот», российского Playboy, а также шеф-редактором издательского дома «SPN медиа».

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