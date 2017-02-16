«Живой журнал» возглавил бывший главред российского Playboy Он сменил Василия Гулина

Новым главным редактором «Живого журнала» стал бывший главред российского Playboy Алексей Королев. Об этом сообщили в «Живом журнале» в четверг.

Королев будет отвечать «а формирование главной страницы LiveJournal.com и поиск лучшего контента в блогосфере». На посту главреда «Живого журнала» он сменил Василия Гулина.

Василин Гулин был главредом «Живого журнала» с январе прошлого года. Алексей Коралев работает в медиа с 1993 года. В частности, он был главным редактором журнала «Аэрофлот», российского Playboy, а также шеф-редактором издательского дома «SPN медиа».