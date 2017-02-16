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16.02.17 / 13:55 Новости / Петербург и Ленобласть

Противники передачи Исаакия РПЦ запланировали митинг на 19 марта

В этот день 30 лет назад прошла акция в защиту «Англетера»

Исаакий митинг

Фото АБН

Противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви запланировали митинг «Марш в защиту Петербурга» на 19 марта. Об этом оргкомитет сообщил в четверг.

Дату митинга выбрали в честь акции в защиту гостиницы «Англетер» тридцатилетней давности. Тогда градозащитникам удалось сохранить здание от сноса, подчеркнули организаторы «Марша в защиту Петербурга».

Также оргкомитет «Вставай на защиту Исаакия» решил созвать инициативную группу референдума по вопросу о передаче Исаакия РПЦ. Заседание проведут 20 февраля. Отметим, в оргкомитет входят депутаты петербургского ЗакСа Алексей Ковалев, Борис Вишневский, Максим Резник, а также глава петербургского отделения партии «Парнас» Андрей Пивоваров.

Напомним, летом 2015 года инициативная группа депутатов ЗакСобрания Петербурга, а также градозащитников и архитекторов предприняла попытку провести в Петербурге референдум по Исаакию. О готовности вынести вопрос о референдуме на заседании ЗакСа в марте 2016 года говорил депутат Максим Резник. Активисты уверены, что на референдуме город решит, что передавать Исаакий РПЦ нецелесообразно. Напомним, о том, что Смольный передаст собор в безвозмездное пользование церкви, стало известно в январе 2017 года.

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