Противники передачи Исаакия РПЦ запланировали митинг на 19 марта В этот день 30 лет назад прошла акция в защиту «Англетера»

Противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви запланировали митинг «Марш в защиту Петербурга» на 19 марта. Об этом оргкомитет сообщил в четверг.

Дату митинга выбрали в честь акции в защиту гостиницы «Англетер» тридцатилетней давности. Тогда градозащитникам удалось сохранить здание от сноса, подчеркнули организаторы «Марша в защиту Петербурга».

Также оргкомитет «Вставай на защиту Исаакия» решил созвать инициативную группу референдума по вопросу о передаче Исаакия РПЦ. Заседание проведут 20 февраля. Отметим, в оргкомитет входят депутаты петербургского ЗакСа Алексей Ковалев, Борис Вишневский, Максим Резник, а также глава петербургского отделения партии «Парнас» Андрей Пивоваров.

Напомним, летом 2015 года инициативная группа депутатов ЗакСобрания Петербурга, а также градозащитников и архитекторов предприняла попытку провести в Петербурге референдум по Исаакию. О готовности вынести вопрос о референдуме на заседании ЗакСа в марте 2016 года говорил депутат Максим Резник. Активисты уверены, что на референдуме город решит, что передавать Исаакий РПЦ нецелесообразно. Напомним, о том, что Смольный передаст собор в безвозмездное пользование церкви, стало известно в январе 2017 года.