Лавров, Путин и «Ростелеком». Итоги четверга

В четверг СМИ сообщили о возможной отставке главы «Ростелекома», глава Минэнерго РФ рассказал о доходах бюджета от сокращения нефтедобычи, экс-депутата Марию Максакову исключили из «Единой России», на переговорах в Астане приняли положение о совместной группе Ирана, России и Турции, Владимир Путин встретился с президентом Уругвая, а Сергей Лавров — с госсекретарем США.

Глава «Ростелекома» Сергей Калугин может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом со ссылкой на собственные источники. По их словам, Минкомсвязи предложило назначить на пост Калугина зампреда правления ВТБ Михаила Осеевского.

Доходы российского бюджета от сокращения добычи нефти в 2017 году могут составить около 1,5 трлн рублей. По словам министра энергетики РФ Александра Новака, РФ в феврале и марте продолжит сокращать добычу с превышением плановых показателей в 100 тыс. баррелей в сутки и 150 тыс. баррелей в сутки.

Экс-депутата Госдумы, Марию Максакову исключили из партии «Единая Россия». Формальной причиной исключения стало двойное гражданство Максаковой. Она имеет паспорт гражданина ФРГ, так как родилась на территории Германии.

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Уругвая Табаре Васкесом. Президенты обсудили двустороннее сотрудничество. По итогам встречи Путин заявил, что «Газпром» и «Силовые машины» могли бы заняться модернизацией уругвайских ГЭС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. На встрече главы внешнеполитических ведомств, в частности, обсудили ситуации в Сирии, Афганистане и на Украине. По словам Лаврова, США заинтересованы в вовлеченности в процесс урегулирования ситуации на Украине.

На переговорах по Сирии в Астане приняли положение о совместной группе России, Турции и Ирана. «Она будет работать регулярной основе с тем, чтобы сохранять и усиливать режим прекращения боевых действий», — сказал глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.