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16.02.17 / 18:52 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Петербургские Ketch Up Burgers выходит на рынок Москвы

И Ростова

ketch up burgersПетербургская сеть Ketch Up Burgers на следующей неделе выходит на рынок Москвы. Об этом в четверг сообщили в компании.

Совладелец сети бургерных Алексей Балашов рассказал «Деловому Петербургу», что первый ресторан в Москве откроется по адресу Кузнечный мост, дом 6/3. Название бургерной будет немного другим: Ketch Up. В компании сказали, что будут адаптировать проект под местный формат.

В дальнейшем компания планирует экспансию в регионы. В настоящий момент готовят открытие бургерной в Ростове.

Первая точка Ketch Up Burgers открылась в 2014 году. В Петербурге работает уже три ресторана, четвертый откроется в марте.

Отметим, среди московских заведений подобного формата наиболее популярны BB & Burgers, заведение рэпера Тимати Black Star Burgers, The Black Brothers. Из петербургских рестораторов на рынке Москвы работают ресторан MarketPlace, пекарни «Булка Хлеба», гастропаб Bruxelles, сети «Две Палочки» и KillFish.

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