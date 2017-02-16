Лавров: США готовы подключиться к урегулированию конфликта на Украине Россия, в свою очередь, готова сотрудничать

США готовы подключиться к урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По словам Лаврова, на переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуации в Сирии, Афганистане и Украине. Рекс Тиллерсон заявил о готовности США сотрудничать с Россией для решения этих конфликтов. Лавров отметил, что РФ заинтересована в сотрудничестве с США как только будет собрана соответствующая команда.

Напомним, в четверг в Бонне прошла встреча Лаврова и Тиллерсона. Встреча стала первым личным контактом между глава внешнеполитических ведомств.