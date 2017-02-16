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16.02.17 / 18:58 Новости / Общество / Россия и мир

Lenovo отчиталась о снижении прибыли на 67%

В третьем квартале финансового года

Lenovo отчиталасьКомпания Lenovo Group Ltd в третьем финквартале отчиталась падении прибыли на 67%. Отчет компании опубликован в четверг.

Выручка компании достигла $12,2 млрд, этот показатель снизился на 6% год к году. Прибыль сократилась на 67% и составила $97 млн.

Снижение прибыли в компании объяснили плохим макроэкономическим климатом и ограниченными поставками. Ранее аналитики ожидали прибыль на уровне около $159 млн.

В компании также рассказали, что выручка бизнеса по производству ПК показывает рост. Поставки персональных компьютеров компании выросли на 2% и достигли 15,7 млн.

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