Максакову исключили из «Единой России» Накануне не хотели

Экс-депутата Госдумы, оперную певицу Марию Максакову исключили из «Единой России». Такое решение в четверг приняло московское отделение партии.

Формальной причиной исключения стало двойное гражданство Максаковой. Она имеет паспорт гражданина ФРГ, так как родилась на территории Германии.

Читайте также: Бывший депутат Госдумы дал показания по делу против Януковича — СМИ

Отметим, Максакова и ее супруг Денис Вороненков (оба они бывшие депутаты Госдумы) эмигрировали на Украину. На этой неделе вышло сразу несколько интервью Вороненкова, в котором он резко раскритиковал политику России. Более того, он назвал незаконным вхождение Крыма в состав России и сравнил политический режим в нашей стране с фашистской Германией.

Читайте также: Басангова: Мария Максакова идет наперекор менталитету русского народа

Добавим, накануне в партии не планировали исключать Максакову. Однако в среду и в четверг она также высказалась по актуальным политическим вопросам. В частности, оперная певица заявила, что не голосовала за присоединение Крыма к РФ, что она расходилась с партией власти по множеству вопросов все последние годы.