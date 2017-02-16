Все новости

16.02.17 / 16:35 Новости / Политика / Россия и мир

Максакову исключили из «Единой России»

Накануне не хотели

Максакова эмиграцияЭкс-депутата Госдумы, оперную певицу Марию Максакову исключили из «Единой России». Такое решение в четверг приняло московское отделение партии.

Формальной причиной исключения стало двойное гражданство Максаковой. Она имеет паспорт гражданина ФРГ, так как родилась на территории Германии.

Читайте также: Бывший депутат Госдумы дал показания по делу против Януковича — СМИ

Отметим, Максакова и ее супруг Денис Вороненков (оба они бывшие депутаты Госдумы) эмигрировали на Украину. На этой неделе вышло сразу несколько интервью Вороненкова, в котором он резко раскритиковал политику России. Более того, он назвал незаконным вхождение Крыма в состав России и сравнил политический режим в нашей стране с фашистской Германией.

Читайте также: Басангова: Мария Максакова идет наперекор менталитету русского народа

Добавим, накануне в партии не планировали исключать Максакову. Однако в среду и в четверг она также высказалась по актуальным политическим вопросам. В частности, оперная певица заявила, что не голосовала за присоединение Крыма к РФ, что она расходилась с партией власти по множеству вопросов все последние годы.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017