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16.02.17 / 17:27 Новости / Россия и мир / Спорт

Источник: Желсон Мартинш может усилить линию нападения ЦСКА

Переход воспитанника «Спортинга» обойдется армейцам в 15 млн евро

Нападающий португальского «Спортинга» Желсон Мартинш может усилить линию нападения ЦСКА. Об этом АБН в четверг сообщил источник, знакомый с работниками трансферного отдела.

По его словам, переход португальского форварда обойдется армейцам в 15 млн евро. На футболиста претендует ряд испанских клубов, в том числе мадридский «Атлетико» и «Валенсия».

Отметим, Желсон Мартинш является воспитанником академии португальского клуба. Футболист - обладатель кубка и суперкубка Португалии. В составе сборной нападающий Желсон завоевал серебро на чемпионате Европы для юношей не старше 19 лет. Немецкий футбольный сайт transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро.

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