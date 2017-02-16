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16.02.17 / 16:26 Новости / Россия и мир / Экономика

Международные резервы России с 3 по 10 февраля сократились на $0,5 млрд

На 0,1%

Фото: aif.ru международные резервы

Фото: aif.ru

Международные резервы России с 3 по 10 февраля сократились на $0,5 млрд. Об этом Центробанк сообщил в четверг.

«Объем международных резервов за неделю с 3 по 10 февраля снизился на 500 миллионов долларов, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки, частично скомпенсированной возвратом Банку России средств в иностранной валюте банками-резидентами и монетизацией золота», — сообщили в регуляторе.

Добавим, международные (золотовалютные) резервы России - высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и российского правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Напомним, в 2016 году международные резервы РФ выросли на 2,5%. Максимальный показатель был зафиксирован в начале августа 2008 года — $598 млрд.

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