Жители Московского района Петербурга выйдут на митинг против строительства дома «ЛенСпецСМУ» Они не хотят уплотнения района

Жители Московского района Петербурга выйдут на митинг против строительства компанией «ЛенСпецСМУ» 27-этажного жилого дома на месте бывшей платной стоянки. Об этом АБН в четверг рассказала организатор мероприятия Татьяна Смирнова.

Мероприятие согласовано с администрацией Московского района. Оно пройдет 19 февраля на придомовой территории по адресу проспект Космонавтов, 61, корпус 2. На митинг выйдут жители четырех соседних домов, выступающие против уплотнительной застройки микрорайона.

«"ЛенСпецСМУ" купили этот участок в 2016 году. К этому времени его предыдущим собственником ООО «НоксЭкспресс» уже было получено разрешение на строительство 27-этажного дома бизнес класса впритык к домам. Разрешительные документы на строительство были выданы на основании экспертизы, в которой указано, что в июле-августе 2014 года на земельном участке, где планируется строительство, были выполнены инженерно-геологические изыскания, производилось бурение скважин, брались пробы грунта. Однако этих работ на самом деле сделано не было, документы подложные», — пояснила Татьяна Смирнова.

Отметим, по словам жителей, что на этом месте должны были построить детский сад, которого очень не хватает местным жителям. Его власти обещали еще в 2002 году. В настоящее время в суде оспаривают разрешение на строительство данного дома, выданное службой государственного строительного надзора и экспертизы, откуда и появилась информация о данных экспертизы.