«Нафтогаз» не ведет переговоров с «Газпромом» о возобновлении поставок газа Обе стороны ждут решения суда

«Нафтогаз Украины» не ведет переговоров с российским «Газпромом» о возобновлении закупок газа. Об этом коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в четверг.

«Переговоров нет», — ответил Ветренко на вопрос журналиста. Он пояснил, что обе компании ждут решения Стокгольмского арбитража по взаимным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту газа.

Глава «Нафтогаза» сообщил, что Украина может импортировать газ из ЕС через территории Польши, Словакии и Венгрии. По его словам, в настоящее время республика не полностью использует все доступные мощности по импорту газа.

В 2017 году украинская компания планирует инвестировать более $1 млрд в наращивание собственной добычи газа. «Нафтогаз» намерен увеличить добычу газа в 2017 году на 5% и на 10% в 2018 году.

Напомним, накануне правительство Украины приняло решение ввести на месяц чрезвычайные мер в энергетике из-за блокады поставок угля из Донбасса. При необходимости власти планируют применять веерные отключения электроэнергии.

В прошлом году республика впервые не использовала газ из России при подготовке к отопительному сезону. Страна закачивала в хранилища газ из ЕС.