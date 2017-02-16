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16.02.17 / 15:34 Новости / Петербург и Ленобласть

В 2016 году налоговые поступления в бюджет Петербурга выросли на 10% год к году

Не только в абсолютных цифрах, но и в реальном исчислении

Налоги ПетербургВ 2016 году объем поступивших в бюджет Петербурга налогов вырос более чем на 10% год к году. Об этом в четверг заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Полтавченко отметил, что рост поступлений есть не только в абсолютных показателях, но и в реальном исчислении. «С учетом инфляции он составляет 3-4%», — отметил градоначальник. При этом, по его словам, налоговая нагрузка не выросла, а в сегменте малого бизнеса даже уменьшилась.

Отметим, в 2016 году в бюджет Петербурга поступило 408 млрд рублей от налогов. В 2017 году власти города запланировали получить 434 млрд рублей. На эти деньги будут строить школы, детсады, больницы и арены.

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