Новак: доходы бюджета от сокращения добычи нефти составят 1,5 трлн рублей Бюджет и компании получают около $110 млн дополнительных доходов в день

Доходы российского бюджета от сокращения добычи нефти в 2017 году могут составить около 1,5 трлн руб, компаний — около 700 млрд руб. Об этом глава Минэнерго России Александр Новак заявил в интервью «Интерфаксу» в четверг.

По словам министра, без достижения соглашения о сокращении добычи цена на нефть могла бы составить $35-40 за баррель, тогда как сейчас баррель нефти стоит около $55. «Эта разница в $10-15 дает бюджету и компаниям минимум $110 млн дополнительных доходов в день. Если перевести это в рубли и спроецировать на год, то бюджет может получить порядка 1,5 трлн рублей дополнительного дохода, а компании — еще 700 млрд рублей», — пояснил Новак.

Он подчеркнул, что соглашение будет эффективным только в случае его исполнения на 100%. При этом он сослался на аналитиков и экспертов, которые считают, что выполнение соглашения на 70% было бы хорошим результатом. Новак сообщил, что РФ в феврале и марте продолжит сокращать добычу с превышением плановых показателей в 100 тыс. баррелей в сутки и 150 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, в январе министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство решило не тратить дополнительные доходы от нефти. Он спрогнозировал, что бюджет получит около 1 трлн руб. сверхдоходов.