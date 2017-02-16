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16.02.17 / 17:33 Новости / Россия и мир

«Победа» анонсировала подорожание билетов из-за агрессивных пассажиров

Возможно, перевозчику придется нанять охранников

ПобедаЛоукостер «Победа» намерен нанять частных охранников для защиты своих сотрудников от агрессивных пассажиров, и это может привести к росту цен на билеты. Об этом в компании сообщили в четверг.

«Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. По предварительным оценкам, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%», — сказано в сообщении. Такое решение объяснили тем, что предусмотренные законодательством меры оказались недостаточно эффективными.

Лоукостер предлагает бороться с агрессией пассажиров путем введения уголовной ответственности, легализации «черных списков» и кратного увеличения штрафов. Безнаказанность пассажиров, которые позволяют себе нападать на сотрудников, в авиакомпании назвали «абсолютно недопустимой».

Напомним, 10 февраля в московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на менеджера авиакомпании «Победа». Сотрудник отказался регистрировать пассажира, который подошел к стойке регистрации за три минуты до отправления рейса. Пассажир потребовал возврата денег. После того, как менеджер ответил отказом, мужчина напал на него и начал избивать.

 

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