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16.02.17 / 14:19 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

В 2016 году портфель средств частных клиентов Сбербанка в Петербурге превысил 700 млрд рублей

Из них 517 млрд рублей - срочные депозиты

Портфель средств частных клиентовПо итогам 2016 года портфель средств частных клиентов Сбербанка в Петербурге превысил 700 млрд рублей. Об этом в четверг сообщили в Северо-Западном банке Сбербанка.

Из 700 млрд рублей 517 млрд составляют срочные депозиты. Год к году общий объем вкладов вырос на 7%. В 2016 году петербуржцы открыли 851 тысячу срочных депозитов на сумму 395 млрд рублей. Срок размещения вклада вырос от полугода до одного-двух лет, при этом средняя сумма вклада выросла на 27% — до 370 тыс. рублей.

Самыми популярными видами вкладов являются вклады линеек «Сохраняй» (классический без возможности пополнения и частичного снятия) и «Управляй» (пополняемый с возможностью частичного снятия). На них пришлось более 50% всех открываемых вкладов.

Отметим, в январе СЗ банк Сбербанка выдал на 35 млн рублей потребительских кредитов на рефинансирование. К этой программе обратились 90 клиентов. При этом за первый месяц 2017 года СЗ банк выдал более 40% прошлогоднего портфеля потребкредитов на рефинансирование. В 2016 году в СЗ банке Сбербанка выдали 225 таких кредитов на сумму более 84 млн рублей.

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