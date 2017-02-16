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16.02.17 / 20:30 Новости / Россия и мир

СБУ завела уголовное дело на Захара Прилепина

За участие в деятельности террористической организации

СБУ inforesist.orgСлужба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении российского писателя Захара Прилепина. Об этом сообщили в ведомстве в четверг.

«СБУ возбудила уголовное дело против «политрука» Прилепина… Досудебное расследование ведется по части один статьи 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и части один статьи 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины», — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь СБУ Елета Гитлянская.

Захар Прилепин автор романов «Обитель», «Грех», «Санкья» и других. На минувшей неделе ему присудили премию правительства России в области культуры. Ранее Прилепин получил звание майора в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

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