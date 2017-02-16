В Петербурге Prisma закрывает точку в ТРК «Гранд Каньон» В городе продолжат работать 16 магазинов

Финская продуктовая сеть Prisma закрывает магазин в ТРК «Гранд Каньон». Об этом в компании сообщили в четверг.

В Prisma пояснили, что магазин решили закрыть в конце декабря 2016 года. Это решение объяснили убыточностью торговой точки.

Отметим, Prisma работала в «Гранд Каньоне» на проспекте Энгельса с 2012 года. В 2015 году магазин в два раза сократил арендуемую площадь – с 8 тыс. кв. м до 4 тыс. кв. м. Также из ассортимента магазина тогда исключили непродовольственные товары.

Prisma – сеть концерна S-Group. А Петербурге у Prisma осталось 16 магазинов. В 2014 году их было 19.