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16.02.17 / 15:57 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Защитники Пулковской обсерватории обвинили Setl Group в нарушении закона о персональных данных

После того, как получили от них жалобу на коллаж

Setl GroupЗащитники Пулковской обсерватории просят прокуратуру и Роскомнадзор привлечь к уголовной ответственности сотрудников входящего в состав Setl Group ООО «Арт «Созидание» за незаконный сбор персональных данных. Об этом АБН в четверг сообщил координатор движения «Гражданин Пушкин» Александр Беляева.

Поводом для обращения стали письма ООО «Арт «Созидание» с требованием прекратить деятельность группы «Вконтакте» «Сохраним Пулковскую обсерваторию». Претензии в адрес администраторов сообщества за подписью директора «Арт «Созидания» Игоря Влащенко отправили через соцсеть. При этом в письме были указаны адреса активистов. «Своего согласия на их использование и распространение мы не давали, в открытом доступе их не размещали», — пояснил Беляев. Отметим, ранее в Setl Group в беседе с АБН подтвердили подлинность обращений, направленных активистам.

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Строительная компания угрожает градозащитникам штрафом до 5 млн рублей из-за размещенного в группе «Сохраним Пулковскую обсерваторию» 25 января коллажа. На нем ЖК «Планетоград» изображен на фоне свалки. В «АРТ «Созидании» считают незаконным размещение этого изображения в группе. Компания потребовала удалить коллаж и прекратить деятельность группы. В противном случае они планируют обратиться в суд.

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Напомним, ЖК «Планетоград» — проект компании Setl City. Он должен быть построен рядом с Пулковской обсерваторией. Против этого решения выступают ученые, градозащитники и некоторые депутаты ЗакСа. Строительство «Планетограда» одобрил новый директор учреждения Назар Ихсанов. Во вторник лидер петербургской «Партии роста» Оксана Дмитриева от имени парламентской фракции направила обращение в адрес президента РАН Владимира Фортова и руководителя ФАНО Михаила Котюкова с просьбой проверить работу Исханова. Добавим, также Setl City стал первым девелопером в Петербурге, получившим официальное заключение о соответствии проектной декларации и застройщика нормам 214-ФЗ.

 

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