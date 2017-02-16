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16.02.17 / 21:12 Новости / Россия и мир

Пушков: Прорыва в Бонне не случилось и случиться не могло

«Тандем Тиллерсон-Мэттис напоминает тандем Керри-Картер: те же формулы, те же подходы»

rg.ru пушковПрорыва на переговорах в Бонне не случилось и случиться не могло. Такое заявление в четверг сделал сенатор Алексей Пушков.

Прорыва в Бонне не случилось и случиться не могло. Пока тандем Тиллерсон-Мэттис напоминает тандем Керри-Картер: те же формулы, те же подходы», — написал он в своем твиттере.

Напомним, ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Бонне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Лавров впервые встречался с новым главой американского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили, в частности, ситуации на Украине, в Афганистане и Сирии.

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