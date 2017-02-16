Пушков: Прорыва в Бонне не случилось и случиться не могло «Тандем Тиллерсон-Мэттис напоминает тандем Керри-Картер: те же формулы, те же подходы»

Прорыва на переговорах в Бонне не случилось и случиться не могло. Такое заявление в четверг сделал сенатор Алексей Пушков.

Прорыва в Бонне не случилось и случиться не могло. Пока тандем Тиллерсон-Мэттис напоминает тандем Керри-Картер: те же формулы, те же подходы», — написал он в своем твиттере.

Напомним, ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Бонне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Лавров впервые встречался с новым главой американского внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили, в частности, ситуации на Украине, в Афганистане и Сирии.