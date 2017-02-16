Путин рассказал о троекратном росте кибератак на госструктуры РФ в 2016 г И об интересе зарубежной разведки к военно-техническому потенциалу РФ

Число кибератак на ресурсы официальных российских структур в 2016 году выросло в три раза. Об этом в четверг заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.

«Количество компьютерных атак на официальные государственные ресурсы в прошлом году по сравнению с 2015 годом выросло в три раза», — сказал президент. По словам Путина, активность зарубежных спецслужб в России сохраняется на высоком уровне. Путин отметил, что особый интерес у зарубежных разведывательных служб к военно-техническому потенциалу России.

«В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб», — сказал политик. Президент сказал, что из-за этого к органам контрразведки предъявляются повышенные требования.

Напомним, в январе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия ежедневно отражает «сотни и тысячи» кибератак. Он сообщал о хакерах из США, Германии и Великобритании.