Путин поговорил с президентом Уругвая Встреча прошла в Москве

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Уругвая Табаре Васкесом. Об этом сообщили в Кремле в четверг.

Встреча прошла в Москве. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Напомним, ранее в феврале министр сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Уругвая Табаре Агерре заявил, что латиноамериканская страна планирует нарастить поставки сыра и риса в Россию. Кроме того, Уругвай готовится увеличить объем экспорта сои и баранины. По словам министра, Россия – один из основных покупателей уругвайского сливочного масла.