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16.02.17 / 17:37 Новости / Россия и мир

Путин поговорил с президентом Уругвая

Встреча прошла в Москве

Путин и ВаскесПрезидент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Уругвая Табаре Васкесом. Об этом сообщили в Кремле в четверг.

Встреча прошла в Москве. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и перспективы развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Напомним, ранее в феврале министр сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Уругвая Табаре Агерре заявил, что латиноамериканская страна планирует нарастить поставки сыра и риса в Россию. Кроме того, Уругвай готовится увеличить объем экспорта сои и баранины. По словам министра, Россия – один из основных покупателей уругвайского сливочного масла.

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