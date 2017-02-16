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16.02.17 / 13:41 Новости / Россия и мир

Россия намерена участвовать в тендере на поставку Индии систем ПВО

И в проекте создания индийского самолета пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft

пво-с-300-topwar.ru_ пвоРоссия намерена принять участие в тендере на поставку Индии систем противовоздушной обороны. Об этом заявил в четверг директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

По словам Кладова, Россия планирует предложить зенитный ракетный комплекс семейства «Тор». "У них сейчас выходит тендер на поставку средних систем (ПВО). Если он под «Тор» подходит, мы предложим «Тор», — пояснил он.

Также Кладов сообщил, что РФ будет участвовать в проекте создания индийского самолета пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). «Мы точно будем участвовать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Добавим, «Тор» предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Комплекс способен прикрывать административные, экономические и военные объекты. Также он может защищать от авиаударов первые эшелоны сухопутных соединений.

По материалам: tass.ru
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