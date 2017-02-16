Закупки «Ростелекома» у малого и среднего бизнеса в 2016 году составили 81,7 млрд рублей Из них 59% — договоры с контрагентами

Объем закупок «Ростелекома» у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2016 году составил 81,7 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в компании.

По итогам 2016 года доля договоров с контрагентами МСП составила 59%, а доля договоров по специальным закупкам у МСП — 17,5%. Доля закупок у малого и среднего бизнеса, в которых приняло участие четыре и более компании, составила 64%. Средний размер экономии на закупках для малого и среднего бизнеса составил 28% от начальной цены.

По итогам девяти месяце прошлого года чистая прибыль «Ростелекома» составила 8,7 млрд рублей. Выручка группа достигла 217 млрд рублей. Согласно постановлению правительства РФ от 11 декабря 2014 года, «Ростелеком» обязан исполнять нормативы в отношении годового объема закупок у субъектов МСП. В 2016 году не менее 18% годового стоимостного объема договоров должны были составлять договоры с контрагентом МСП, а доля прямых специальных закупок должна была составлять не менее 10%.