Все новости

16.02.17 / 13:39 Новости / Россия и мир

Закупки «Ростелекома» у малого и среднего бизнеса в 2016 году составили 81,7 млрд рублей

Из них 59% — договоры с контрагентами

Фото: tvrain.ru

Фото: tvrain.ru

Объем закупок «Ростелекома» у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)  в 2016 году составил 81,7 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в компании.

По итогам 2016 года доля договоров с контрагентами МСП составила 59%, а доля договоров по специальным закупкам у МСП — 17,5%.  Доля закупок у малого и среднего бизнеса, в которых приняло участие четыре и более компании, составила 64%. Средний размер экономии на закупках для малого и среднего бизнеса составил 28% от начальной цены.

По итогам девяти месяце прошлого года чистая прибыль «Ростелекома» составила 8,7 млрд рублей. Выручка группа достигла 217 млрд рублей. Согласно постановлению правительства РФ от 11 декабря 2014 года, «Ростелеком» обязан исполнять нормативы в отношении годового объема закупок у субъектов МСП. В 2016 году не менее 18% годового стоимостного объема договоров должны были составлять договоры с контрагентом МСП, а доля прямых специальных закупок должна была составлять не менее 10%.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017