Комиссия ЗакСа Петербурга рекомендовала признать Ржевский лесопарк зеленой зоной Чтобы защитить от застройки

Комиссия Законодательного Собрания по экологической защите населения Петербурга решила присвоить Ржевскому лесопарку статус зоны зеленых насаждений общего пользования. Заседание прошло в четверг.

Этот статус поможет защитить Ржевский лесопарк от застройки. Об этом депутатов попросили инициативную группу горожан. Также депутаты отметили, что в Красногвардейском районе Петербурга не хватает зеленых зон.

Отметим, Ржевский лесопарк является учебно-опытным хозяйством Лесотехнического университета. В 2009 году 3,1 га лесопарка перевели в земли промышленного назначения. На этой территории построили часть КАД. В 2014 году Смольный намеревался построить в лесопарке новый зоопарк.