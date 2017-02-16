Комиссия ЗакСа Петербурга рекомендовала признать Ржевский лесопарк зеленой зоной

Комиссия Законодательного Собрания по экологической защите населения Петербурга решила присвоить Ржевскому лесопарку статус зоны зеленых насаждений общего пользования. Заседание прошло в четверг.
Этот статус поможет защитить Ржевский лесопарк от застройки. Об этом депутатов попросили инициативную группу горожан. Также депутаты отметили, что в Красногвардейском районе Петербурга не хватает зеленых зон.
Отметим, Ржевский лесопарк является учебно-опытным хозяйством Лесотехнического университета. В 2009 году 3,1 га лесопарка перевели в земли промышленного назначения. На этой территории построили часть КАД. В 2014 году Смольный намеревался построить в лесопарке новый зоопарк.