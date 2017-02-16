Сборы в Пенсионный фонд России сократились на 7% Но выплаты пенсий профинансированы в полном объеме

Сборы в Пенсионный фонд России за январь этого года упали более чем на 7% по сравнению с январем 2016 года. Об этом сообщает в четверг Лента.ру со ссылкой на пресс-секретаря ПФР Мариту Нагогу.

«ПФР в полном объеме в январе профинансировал выплату страховых пенсий, несмотря на снижение поступлений страховых взносов в январе», — заявила Нагога. Она сослалась на данные Федерального казначейства и сообщила, что в январе в фонд поступило 184 миллиарда рублей по сравнению с 198 миллиардами рублей годом ранее.

Добавим, в законе о бюджете Пенсионного фонда темпы роста поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в текущем году предусмотрены на 6,9 процентного пункта больше, чем в прошлом году. Планировалось, что в январе 2017 года поступления в фонд составят 211,6 млрд рублей.

С начала года администрированием страховых взносов, в том числе, на обязательное пенсионное страхование, занимается Федеральная налоговая служба России (ФНС). Раньше эти функции выполнял сам фонд.