На переговорах в Астане приняли положение о совместной группе России, Ирана и Турции «Она будет работать регулярной основе»

Положение о совместной группе России, Турции и Ирана было принято на переговорах по Сирии в Астане. Об этом сообщил в четверг заявил глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.

«Конкретным результатом того, что произошло в Астане сейчас является принятие положения о совместной группе, в которую входят Россия, Иран, Турция. Она будет работать регулярной основе с тем, чтобы сохранять и усиливать режим прекращения боевых действий», — рассказал он.

Напомним, в Астане прошли переговоры по урегулированию сирийского конфликта. В них приняли участие представители Сирии, России, Турции, Ирана и ООН. Перове заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии прошло 6 февраля.