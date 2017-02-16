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16.02.17 / 18:21 Новости / Россия и мир

На переговорах в Астане приняли положение о совместной группе России, Ирана и Турции

«Она будет работать регулярной основе»

Фото minval.az

Фото minval.az

Положение о совместной группе России, Турции и Ирана было принято на переговорах по Сирии в Астане. Об этом сообщил в четверг заявил глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.

«Конкретным результатом того, что произошло в Астане сейчас является принятие положения о совместной группе, в которую входят Россия, Иран, Турция. Она будет работать регулярной основе с тем, чтобы сохранять и усиливать режим прекращения боевых действий», — рассказал он.

Напомним, в Астане прошли переговоры по урегулированию сирийского конфликта. В них приняли участие представители Сирии, России, Турции, Ирана и ООН. Перове заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии прошло 6 февраля.

По материалам: tass.ru
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