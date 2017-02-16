Сотрудники, которые раздражают

Бывает, что окружающие могут вызывать раздражение и даже гнев. Если это посторонние люди, то с ними можно прекратить общение, но что делать, если раздражают собственные сотрудники? Невозможно просто прекратить с ними контактировать или уволить всех, кто нервирует, есть большой риск остаться в одиночестве. Безусловно, почти все руководители являются объектом критики и обсуждения своих подчиненных, порой, их решения и черты характера раздражают, но с этим можно лишь смириться. Ох уж, это вечное противостояние «отцов и детей».

Михаил Смущенко генеральный директор ТСК «Гельстер»

Сотрудники, которые работают или когда-то работали у меня, тоже порой раздражают. Чаще всего нервируют невнимательные, медлительные и безответственные кадры. Для себя я делю их на несколько групп:

Вечно загруженный «трудоголик»

Это настолько «загруженный» работой сотрудник, что он не успевает выполнять данные ему поручения. Каждый раз у него находится ворох дел, которые он не успевает делать, а тут еще и ваше задание. Ну как ему все успевать, если 80% своего времени он тратит на общение с друзьями и просмотр забавных видео роликов. Это тот случай, когда пора прощаться.

Человек-«ракета»

Это сотрудник, живущий по принципу – «и пусть весь мир подождет». Он никогда никуда не спешит, все делает очень тщательно, неторопливо. Вдумчиво спускается по лестнице, мелодично напевая, счищает снег со своей машины, в то время как ему срочно, быстрее ветра, нужно мчаться для выполнения важного и ответственного поручения. Порой очень хочется вставить ему батарейки ener­gizer для придания жизненной энергии. Что ж, с таким человеком вполне можно работать, просто учитывая его особенности нужно давать ему задания, где он в полной мере сможет проявить свою медлительность на благо компании.

Зоркий глаз

Этот человек обладает уникальной способностью не замечать очевидное и всячески его игнорировать. Он обязательно что-то упустит из виду при получении товара, забудет, например, пару ведер клея на улице и на утро их уже никто не найдет, или отправит клиенту не те документы. А все потому, что эта мирская суета не для него. Все его мысли направлены на заключение новых контрактов и увеличение прибыли компании. Так есть ли смысл раздражаться на его особенность? Может, стоит передать эти «мелочные» задачи более внимательному сотруднику.

Инопланетянин

Самый загадочный и непредсказуемый член команды. Он все пропускает через свою особенную призму восприятия окружающего мира и выдает непредвиденные результаты. Когда он выполняет предельно ясное задание, то может добавить к нему неожиданные плюмажи. Имея особенное видение решения поставленной задачи, такой сотрудник старается привнести свою лепту во все, в итоге руководителя ждут сюрпризы, к которым он бывает не готов. Если такой сотрудник занимает творческую должность в компании, то это может быть очень полезно, а вот если нет, то руководителю стоит запастись валерьянкой.

Существует еще множество раздражающих факторов в сотрудниках. Ведь у каждого из нас есть свои особенность поведения и характера, которые кого-то могут раздражать. Но стоит задуматься, а почему у нас вызывает раздражение такая мелочь? Может просто пора отдохнуть, сходить на расслабляющий массаж, вкусно поесть, в конце концов. Ведь когда человек счастливый, отдохнувший и в прекрасном расположении духа, в нем очень сложно вызвать раздражение.

Так может все же проблема в нас, а не в наших сотрудниках?