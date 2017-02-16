«Теремок» тестирует 3D-принтеры для печати блинов В новом ресторане в Москве

Сеть ресторанов «Теремок» тестирует 3D-принтеры для приготовления блинов. Об этом в компании сообщили в четверг.

Блины планируют «печатать» в ресторане в Москве на Грузинском Валу. В компании приурочили внедрение инноваций к празднику Масленицы.

16 февраля «Теремок» начал тестировать 3D-принтер для приготовления блинов в новом ресторане в Москве. Инновационные технологии и русские кулинарные традиции объединились в канун особого праздника — Масленицы.

«Теремок» планирует провести тесты 3D-принтера в нескольких ресторанах. Если тесты пройдут удачно, то оборудование поставят в ресторанах России и США.

Отметим, блинный 3D-принтер можно будет увидеть в Новопушкинском сквере в Мосвке. ОН будет работать там на масленичной неделе с 17 по 26 февраля. Любой желающий сможет заказать блин с собственным рисунком.

Компания «Теремок» работает с 1998 года. В настоящий момент в нее входят более 300 торговых точек в Москве, Петербурге, Краснодаре и других городах России. Также рестораны есть в Нью-Йорке. Оборот «Теремка» за 2016 год составил 8 млрд рублей.