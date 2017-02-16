Ткачев назвал укрепление рубля ударом по российской экономике

Укрепление рубля негативно скажется на экспортном потенциале России. Такое мнение высказал в четверг министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
«Доллар по 57 рублей — это не катастрофа, но удар по нашей отечественной экономике», — заявил министр в эфире телеканала «Россия 24». Ткачев обеспокоен тем, как рост рубля скажется на экспорте зерна в условиях рекордного его урожая, а также на промышленности и других секторах экономики.
Добавим, с начала 2017 года рубль укрепился по отношению к доллару более чем на 6,5%. В четверг на Московской бирже стоимость доллара колеблется в районе 57 рублей.
В прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерна — 119,1 млн тонн. Это на 14% больше, чем в 2015 году. Окончательные цифры по урожаю зерна будут обнародованы в марте 2017 года.
Реплики
Не привязывайте национальную валюту к доллару, а добивайтесь получения качественного зерна и правильного его хранения, естественно фуражным зерном народ кормить не дело. Надо развивать своё сельхозпроизводство.
Константин Коханов: Кадры решают всё, но такие министры, как Ткачёв, похоронят любое порученное им дело. Нефть дорожает, крепнет рубль, а им, как валютным проституткам, нужны только доллары и евро по самому высокому курсу, потому что в любое время готовы свалить за рубеж вслед за уже убежавшими депутатами Государственной Думы:
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Ему всё плохо, обнаглел,
В своих запутался доходах,
Что рубль окреп, не доглядел,
Не поменял валюту сходу
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Кто, как Ткачёв, их нужно гнать,
Не брать детей их на госслужбу,
Они всегда нам будут лгать,
Болтать про с Путиным их «дружбе».
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Лишь бы урвать, хоть шерсти клок,
Зачем с коррупцией бороться,
На нищету крестьян обрёк,
Ещё над нищими смеётся.
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Мог «танцевать», но яйца помешают,
Не знает быть, как с яйцами от кур,
И оттого лишь цены повышает,
Ссылаясь лишь на собственную дурь.