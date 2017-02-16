Ткачев назвал укрепление рубля ударом по российской экономике Его беспокоит возможное снижение экспортного потенциала

Укрепление рубля негативно скажется на экспортном потенциале России. Такое мнение высказал в четверг министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

«Доллар по 57 рублей — это не катастрофа, но удар по нашей отечественной экономике», — заявил министр в эфире телеканала «Россия 24». Ткачев обеспокоен тем, как рост рубля скажется на экспорте зерна в условиях рекордного его урожая, а также на промышленности и других секторах экономики.

Добавим, с начала 2017 года рубль укрепился по отношению к доллару более чем на 6,5%. В четверг на Московской бирже стоимость доллара колеблется в районе 57 рублей.

В прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерна — 119,1 млн тонн. Это на 14% больше, чем в 2015 году. Окончательные цифры по урожаю зерна будут обнародованы в марте 2017 года.