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16.02.17 / 12:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Ткачев назвал укрепление рубля ударом по российской экономике

Его беспокоит возможное снижение экспортного потенциала

Александр ТкачевУкрепление рубля негативно скажется на экспортном потенциале России. Такое мнение высказал в четверг министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

«Доллар по 57 рублей  — это не катастрофа, но удар по нашей отечественной экономике», — заявил министр в эфире телеканала «Россия 24». Ткачев обеспокоен тем, как рост рубля скажется на экспорте зерна в условиях рекордного его урожая, а также на промышленности и других секторах экономики.

Добавим, с начала 2017 года рубль укрепился по отношению к доллару более чем на 6,5%. В четверг на Московской бирже стоимость доллара колеблется в районе 57 рублей.

В прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерна — 119,1 млн тонн. Это на 14% больше, чем в 2015 году. Окончательные цифры по урожаю зерна будут обнародованы в марте 2017 года.

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Реплики

  1. Владиммир 16.02.2017 at 13:09

    Не привязывайте национальную валюту к доллару, а добивайтесь получения качественного зерна и правильного его хранения, естественно фуражным зерном народ кормить не дело. Надо развивать своё сельхозпроизводство.

  2. Konst.Koxanov 16.02.2017 at 19:39

    Константин Коханов: Кадры решают всё, но такие министры, как Ткачёв, похоронят любое порученное им дело. Нефть дорожает, крепнет рубль, а им, как валютным проституткам, нужны только доллары и евро по самому высокому курсу, потому что в любое время готовы свалить за рубеж вслед за уже убежавшими депутатами Государственной Думы:

    #####

    Ему всё плохо, обнаглел,

    В своих запутался доходах,

    Что рубль окреп, не доглядел,

    Не поменял валюту сходу

    #####

    Кто, как Ткачёв, их нужно гнать,

    Не брать детей их на госслужбу,

    Они всегда нам будут лгать,

    Болтать про с Путиным их «дружбе».

    #####

    Лишь бы урвать, хоть шерсти клок,

    Зачем с коррупцией бороться,

    На нищету крестьян обрёк,

    Ещё над нищими смеётся.

    #####

    Мог «танцевать», но яйца помешают,

    Не знает быть, как с яйцами от кур,

    И оттого лишь цены повышает,

    Ссылаясь лишь на собственную дурь.

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