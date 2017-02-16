Гособвинение попросило приговорить бывших руководителей банка «Траст» к 5,5 и 7,5 годам Они обвиняются в растрате

Прокурор попросил приговорить бывшего руководителя казначейства банка «Траст» Олега Дикусара к 7,5 годам колонии, а финансового директора этого банка Евгения Ромакова к 5,5 годам. Соответствующее заявление прокурор сделал в четверг.

«Прошу суд признать подсудимых виновными. Назначить Дикусару наказание в виде 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. рублей, Ромакову — 5,5 года в колонии общего режима», — сказал представитель гособвинения.

Ромакова и Дикусара обвиняют по ч.4 ст.160 УК РФ — растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, руководители банка «Траст» в 2012—2014 годах выдавали кредиты фиктивным организациям, которые были зарегистрированы на Кипре. Ущерб, нанесенный этими действиями банку, оценивается в 9,9 млрд рублей.

Кроме того, Дикусара считают виновным в отчуждении еврооблигаций на 4,6 млрд рублей в интересах собственников кредитной организации. Отчуждение произошло через зарегистрированные на территории других государств фиктивные фирмы. Они находились под контролем бывших владельцев банка.