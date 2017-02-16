Все новости

16.02.17 / 14:22 Новости / Общество / Россия и мир

Ученые: Витамин D защитит от гриппа и простуды

И других респираторных инфекций

Витамин DУченые обнаружили новые свойства витамина D. Результаты исследования опубликованы в четверг в журнале British Medical Journal.

Исследователи проанализировали данные, полученные от 11 тыс. участников эксперимента. Эти данные позволили выявить положительное воздействие витамина D на снижение заболеваемости респираторными инфекциями.

Ученым удалось выяснить, что у людей, принимающих этот витамин, риск заболевания респираторными инфекциями снижается вдвое. В исследование подчеркивается, что принимать витамины необходимо регулярно, не реже одного раза в неделю. Ежегодно прием витамина D сможет защитить от респираторных заболеваний более 3 млн людей, сообщается в исследовании. Также исследователи отметили, что назначать себе витамины самостоятельно не стоит, лучше обратиться к специалистам.

По материалам: bmj.com
Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017