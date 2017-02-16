Ученые: Витамин D защитит от гриппа и простуды И других респираторных инфекций

Ученые обнаружили новые свойства витамина D. Результаты исследования опубликованы в четверг в журнале British Medical Journal.

Исследователи проанализировали данные, полученные от 11 тыс. участников эксперимента. Эти данные позволили выявить положительное воздействие витамина D на снижение заболеваемости респираторными инфекциями.

Ученым удалось выяснить, что у людей, принимающих этот витамин, риск заболевания респираторными инфекциями снижается вдвое. В исследование подчеркивается, что принимать витамины необходимо регулярно, не реже одного раза в неделю. Ежегодно прием витамина D сможет защитить от респираторных заболеваний более 3 млн людей, сообщается в исследовании. Также исследователи отметили, что назначать себе витамины самостоятельно не стоит, лучше обратиться к специалистам.